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"Görüntüler eski, düşmanlarımız yaptı"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Murat Övüç ise oğlunu, "Görüntüler eski, oğlum iyilik timsali bir insandır. İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı" diye savundu.

02 Temmuz 2021 Cuma 11:08
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"Görüntüler eski, düşmanlarımız yaptı"

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor.

Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, polis ekipleri Burakcan Övüç'ü bulmak için harekete geçti.

Burakcan Övüç'ün babası Murat Övüç, videonun iki yıllık olduğunu iddia etti. "İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı" diyen Övüç, devamında şunları kaydetti:

'Oğlum iyilik timsali bir insandır'

"Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu."

Avukat Sema Kılıç videoyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burakcan Övüç, hareket halinde araç kullanırken camdan tabanca çıkarıp ateş etmek suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi uyarınca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, Burakcan Övüç’ün ateş açtığı yönde evlerin bulunması nedeniyle TCK 170/1 maddesi uyarınca 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir."

Anahtar Kelimeler:
Murat ÖvüçBurakcan Övüç
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