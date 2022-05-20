Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı

Dünya genelinde nadir olarak görülen gigantamati hastalığı nedeniyle göğüslerinin çocukluk döneminde büyümeye başladığını dile getiren Turner, 9 yalındayken sütyen takmaya başladığını söyledi.

Yaşı ilerledikçe göğüslerinin büyüdüğünü ifade eden Turner, 102 göğüs ölçüleriyle, Guinness rekorlar kitabında en büyük doğal göğüslü kadın olarak yer alıyor.

Omuz ve sırt ağrıları çektiğini anlatan Turner, insanların kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını da itiraf etti.

Darren ve Clara isimli 2 çocuğu bulunan kadın hamilelik döneminde göğüs ölçülerinin daha da arttığını anlatarak boğulma tehlikesi nedeniyle çocuklarını emziremediğini itiraf etti.