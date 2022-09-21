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Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğüne ne oldu?

Boşanma kararı alan şarkıcı Hadise, İstanbul konseri sırasında Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp atmasıyla gündem olmuştu. Hadise’nin sahnede attığı yüzüğün başka bir yüzük olduğu öğrenildi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 15:05
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Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğüne ne oldu?



Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünle evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da verdiği konser sırasında 'Prenses' şarkısını söylerken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.
 
SAHNEDE ATTIĞI BAŞKA YÜZÜK

Ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı iddia edildi.

Evliliği boyunca iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.

Son Güncelleme: 21.09.2022 15:07
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