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Hadise'nin bilinmeyen hastalığı

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, sahne öncesi verdiği röportajda sevenlerini üzecek bir itirafta bulundu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:21
Hadise'nin bilinmeyen hastalığı

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Hadise, sahne öncesi basın mensuplarına dert yandı.

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Unutkanlık hastalığına yakalanan 32 yaşındaki şarkıcı, bunun için her ay düzenli olarak B12 vitamin iğnesi yediğini itiraf etti. Hadise, bu hastalığını yıllardır sadece en yakınlarının bildiğini söyledi.

Aşk hayatıyla ilgili her zaman olduğu gibi ser verdi sır vermeyen şarkıcı, seksi kıyafeti ve dans şovuyla geceye damgasını vurdu.

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