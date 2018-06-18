Hadise'nin bilinmeyen hastalığı

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Hadise, sahne öncesi basın mensuplarına dert yandı.
Aşk hayatıyla ilgili her zaman olduğu gibi ser verdi sır vermeyen şarkıcı, seksi kıyafeti ve dans şovuyla geceye damgasını vurdu.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, sahne öncesi verdiği röportajda sevenlerini üzecek bir itirafta bulundu.
Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Hadise, sahne öncesi basın mensuplarına dert yandı.
Aşk hayatıyla ilgili her zaman olduğu gibi ser verdi sır vermeyen şarkıcı, seksi kıyafeti ve dans şovuyla geceye damgasını vurdu.