Hande Erçel’in annesinin durumu ağırlaştı

Geçtiğimiz yılın son haftalarında oyuncu Hande Erçel’in annesinin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmış, oyuncunun sevenleri bu habere bir hayli üzülmüştü.
Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.
Oyuncu Hande Erçel'in hastanede tedavi gören annesinin sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yılın son haftalarında oyuncu Hande Erçel’in annesinin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmış, oyuncunun sevenleri bu habere bir hayli üzülmüştü.
Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.