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Havluyu üstüne sarıp poz verdi!

'O Şimdi Asker' şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 20:21
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Havluyu üstüne sarıp poz verdi!

Yaptığı yorumlar kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren Ekinci son olarak Sapanca'da tatil yaparken çıplak vücuduna bir havlu geçirip pozlar verdi.

Yaklaşık 15 yıl önce piyasaya çıkan ‘O Şimdi Asker’ şarkısıyla adını büyük kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, cesur açıklamaları ve tarzıyla magazinde konuşulan bir isim. Hem gündeme dair siyasi yorumları hem de ünlü isimlere yaptığı göndermelerle adından söz ettiren Ekinci Sapanca'ya tatile gitti.

Şarkıcı Tuğba Ekinci kaldığı yerden iddialı pozlarını paylaştı. Çıplak vücudunu kapamak için üzerine bir havlu geçiren ünlü şarkıcı bu şekilde üst üste pozlar verdi.

Yarı çıplak pozlarıyla dikkat çeken şarkıcıya binlerce yorum geldi. Tuğba Ekinci'ye gelen yorumların bazıları şöyle idi:

Cesur insanları severim

Millet saklanır sen bilerek paylaşıyorsun

Alev alev yanıyorsun

Bu çalışmada ne anlatılmak istenmiş

Yapma böyle şeyler abla

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