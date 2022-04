Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi destekledi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının Take It Or Leave It şarkısı sonrası yapılan yorumlardan sonra patladı. Havva Öztel gündemde olan kızını paylaşarak "Sen işini yap kızım" dedi. Havva Öztel kızını paylaşarak Aleyna Tilki'nin yanında olduğunu gösterdi.