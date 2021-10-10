Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
banner107

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi

Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. 2 saat süren konserde İbrahim Tatlıses seyircileri coşturdu.

10 Ekim 2021 Pazar 23:07
41 Okunma
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi
banner108

2 saat süren konserde İbrahim Tatlıses seyircileri coşturdu.

'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.

MANGAL DA YAPTI

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

"ALLAH BANA YAPTIĞIM HATALARI DÜZELTME ŞANSI VERDİ"

İmparator Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşilerde "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" deyince duygusal anlar yaşandı. "Allah bana yaptığım hataları düzeltme şansı verdi.

Tatlıses "Her gün Allaha dua ediyor, yaptığım hataları düzeltme şansı verdiği için dua ediyorum. Başımdan gecen bu kötü olay beni çok değiştirdi. Şimdi daha berrak görüyorum her şeyi. Daha pozitif bir insan oldum. Ailem, çocuklarım, dostlarım ve şarkılar ile yaşlanmak istiyorum" dedi.

MİNSK'İ COŞTURDU

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi. Yaklaşık 2 saat süren programın sunuculuğunu ise Mehmet Ali Erbil üstlendi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Sanatçının bu performansı da davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:16
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk Adası'nın yıldızı Belle Hassan dekoltesiyle şaşkına çevirdi
Aşk Adası'nın yıldızı Belle Hassan dekoltesiyle şaşkına çevirdi
Esra Ersoy taciz iddialarına fotoğraflarla yanıt verdi
Esra Ersoy taciz iddialarına fotoğraflarla yanıt verdi
Ücretsiz erişim için koronavirüs aşısı şartı arıyor
Ücretsiz erişim için koronavirüs aşısı şartı arıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim