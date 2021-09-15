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İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser

Geçirdiği zorlu süreç sonrası 9 yıl aranın ardından Star TV ekranlarında İbo Show'a imza atan İbrahim Tatlıses şimdi de 12 yıl sonra konser vermeye hazırlanıyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:36
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İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşuyor.

69 yaşındaki Tatlıses 23 Eylül'de Kuruçeşme Sahnesi'nde konser verecek.

İbo Show'un da yapımcısı olan Polat Yağcı, konser için, "İmparator İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava'da" dedi.

Tatlıses konserinin biletleri bugün satışa çıkacak.

Tatlıses 11 yıl aranın ardından geçtiğimiz aylarda Gelmesin isimli yeni şarkısını da müzikseverlere sunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlısesİbo ShowKonser
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