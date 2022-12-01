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İlyas Salman'a beraat kararı

01 Aralık 2022 Perşembe 19:47
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İlyas Salman'a beraat kararı



Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat etti.

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Anahtar Kelimeler:
OyuncuSALMANİLYASDavaKarar
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