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İrem Derici'den ilanı aşk!

Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan İrem Derici, paylaştığı karelerle takipçileriyle iletişim kuruyor. Bir süredir hayatına kimseyi almayan İrem Derici’den aşk açıklaması geldi.

11 Ekim 2022 Salı 23:04
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İrem Derici'den ilanı aşk!



Son olarak Cem Belevi ile ilişkisinde aldatılan İrem Derici bu ilişkisiyle "Ben şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım? Mesela buraya oturuyorum ya o da oturdu buraya diyorum.

Aklım mantığım zekam hepsi bir kutuda ve anahtarı bende değil. Çok korkuyorum çünkü kontrolüm yok ay bilmiyorum bittim" demişti.

Aşık olunca gözünün hiçbir şey görmediğini her fırsatta dile getiren Derici son paylaşımıyla gündeme geldi.

İrem Derici Twitter hesabından "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İrem DericiMagazinAşk
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