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İrem Derici'nin maskesiz sosyal mesafesiz pikniği

Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 16:48
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İrem Derici'nin maskesiz sosyal mesafesiz pikniği

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

"Corona virüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

NTV

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