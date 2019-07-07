İskele’de sahne gençlerin

Güzellik ve gençlik yarışmalarının tartışmasız bir numaralı ismi Bülent Günkut tarafından organize edilen ve Günkut Ajans markası altında düzenlenen gecede 13 kız, 13 de erkek yarışmacı juri önüne çıktı. 11 kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından kızlarda 15 yaşındaki Azra KIZILBORA erkeklerde ise 17 yaşındaki Arseven DAĞER yılın gençleri oldu.

Kızlarda ilk üç ise şu isimlerden oluştu:

1- Azra KIZILBORA

2- Fidel GÜLEÇYÜZ

3- Selma BAYRAK

Erkeklerde ilk üç sıra şöyle:

1- Arseven DAĞER

2-İbrahim TÜMAY

3- Ogün KÖKSAL

Sadıkoğlu: Gururla ayakta tutmaya devam edeceğiz İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 51’incisi düzenlenen festivali, “festivallerin festivali” olarak niteledi. Sadıkoğlu, Güney’den Kuzey’e taşınan bir gelenek olan festivalin, tüm ülkeyi kucaklayan, bir çok alanda da uluslararası düzenlemelere ev sahibi olduğunu vurguladı.

Bülent Günkut ve Günkut ailesine de özellikle teşekkür eden Sadıkoğlu, “Festivalimizin olmazsa olmazı bu gençlik yarışması. Bülent Günkut ve Günkut ailesine teşekkür ederim” dedi. Bülent Günkut ise gücü yettiğince sahnede olacağını belirterek, “Tekerlekli sandalyede de olsam ileride, mutlaka burada İskele için, gençler için elimden geleni yapacağım” dedi.

1-Arseven DAĞER

2-İbrahim TÜMAY

3- Ogün KÖKSAL

1- Azra KIZILBORA

2- Fidel GÜLEÇYÜZ

3- Selma BAYRAK