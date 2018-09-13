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İspanyol aktör dine hakaretten gözaltına alındı

Tanrı ve Hz. Meryem'e hakaret etmekle suçlanan İspanyol aktör Willy Toledo, başkent Madrid'de gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:18
İspanyol aktör dine hakaretten gözaltına alındı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre, Toledo'nun gözaltına alınması, duruşmalara katılmadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde yapıldı.

Yarın sabah Madrid'de mahkemeye çıkarılacak 48 yaşındaki Toledo, tanrı ve Hz. Meryem'e hakaret etmekle suçlanıyor.

Gözaltı işlemi sonrası aktörü destekleyen sanatçılar, yerel saatle 23.00'te Madrid'deki Barrio Tiyatrosu'nda toplanma kararı aldı. 

Toledo'nun geçen yıl temmuzda Facebook mesajıyla Tanrı ve Hz. Meryem'e hakaret ettiği öne sürülmüştü.

Bunun üzerine Hristiyan Avukatlar Derneğinin dava açtığı Toledo, "Herhangi bir suç işlemediğini, dolaysıyla duruşmalara katılmasına da gerek olmadığını" savunarak mahkemeye çıkmayı reddetmişti.

Toledo hakkındaki dava, bazı kesimlerce ifade özgürlünün kısıtlanması olarak değerlendirilirken, İspanya'da daha önce de sahne adı Valtonyc olan rapçi Jose Miguel Arenas Beltran, şarkılarında Krala hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İspanya, cezanın infazından hemen önce Belçika'ya kaçan Beltran hakkında yakalama ve iade kararı çıkarmıştı. Belçika mahkemesi, Beltran'ın İspanya'ya iade edilip edilmeyeceğine 17 Eylül'deki duruşmada karar verecek.

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Willy Toledoİspanyaİspanyol AktörGözaltıHakaretHaber
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