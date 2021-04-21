İşte Haluk Levent'in annesinin vasiyeti...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil'in en çok sevdiği 15 türküyü yorumladığı 'Vasiyet' albümünün kayıtlarını tamamladı. Proje, Pasaj Müzik etiketiyle Anneler Günü haftasında, 7 Mayıs’ta yayınlayacak. Sanatçının, Melek Mosso’yla seslendirdiği albümün çıkış parçası, Neşet Ertaş’ın ‘Zülüf Dökülmüş Yüze’ türküsünün klibi de 23 Nisan’da yayında olacak.



ÜZÜCÜ HABERİ HALUK LEVENT DUYURMUŞTU



Haluk Levent, 2019 kasım ayında annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:



Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım.