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İtirafını yaptı 20 TL'yi kaptı!

Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın programında da kural bozmadı. "Para konusunda Azrail gibiyim" diyen Tuncer, Çağlayan'dan da 20 TL aldı. Aldığı paraları ne yaptığını da anlatan Tuncer, "Bu paraları kendi paramdan ayrı tutup ihtiyaç sahiplerine veriyorum" dedi.

22 Mayıs 2022 Pazar 21:40
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İtirafını yaptı 20 TL'yi kaptı!

Türküleri, halayları ve paraya olan düşkünlüğüyle yıllara damga vuran Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle isimli programına konuk oldu. Hayatından bahseden Tuncer, her programda yaptığı gibi Çağlayan'dan da para almayı ihmal etmedi.

"PARAYI İNSANLARA SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Katıldığı her programda istediği paralarla sık sık gündeme gelen Mahmut Tuncer, Çağlayan'ın "Parayı çok mu seviyorsunuz?" sorusuna "Parayı sevmiyorum da, insanlara sevdirmeye çalışıyorum. Parayı sevmeyen var mı hayatta? Bir tek parayı piyasada itler sevmez. İtin önüne parayı at yemez yanıtını verdi.

"ALDIĞIM PARALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİYORUM"

Aldığı paraları geri vermediğinden bahseden Tuncer, "Para konusunda Azrail gibiyim. Azrail aldığı canı nasıl geri vermiyorsa, ben de aldığım parayı geri vermiyorum. Para insanlar için yaşama amacı. Ama biz aldığımız parayı kenara koyarız. Bir yerde bir yardıma ihtiyacı olan biri olduğu zaman ne kadar birikmişse bakıp yardım ediyoruz" diyerek aldığı paraları yardım amaçlı kullandığını söyledi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN PARA ALDI

Her programa gittiğinde para aldığını söyleyen Mahmut Tuncer, "Burada çıkar mı? Bir 20 lira alırım" diyerek Çağlayan'dan para istedi. Çağlayan'dan aldığı parayı kendi paralarının arasına koymadan saklayacağını belirten Tuncer, parayı ihtiyaç sahibi birine vereceğini sözlerine ekledi

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