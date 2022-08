James Bond'un arabası açık artırmaya çıkıyor

Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil İngiltere'de açık artırmaya

çıkacak.

Otomobilin 2 milyon sterline (Yaklaşık 45 milyon lira) satılması beklenivor.

Ancak otomobili alan kişi aracı yolda kullanamayacak çünkü film için özel modifiye edilen araç, trafiğe kayıtlı değil.

Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.

Aston Martin DB5, Haziran 1997'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Boca Raton Havalimanı'ndaki özel uçak hangarından çalınmıştı. Otomobil o sırada iş insanı ve araba koleksiyoncusu Anthony Pugliese'ye aitti.