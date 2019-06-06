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'Jennifer Lopez ve Cem Yılmaz'ı izlemenin bedeli'

‘It’s My Party’ turnesi kapsamında 6 Ağustos’ta Antalya'da konser verecek olan ABD'li yıldız Jennifer Lopez’i izlemenin yüksek maliyeti gündem konusu oldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:34
'Jennifer Lopez ve Cem Yılmaz'ı izlemenin bedeli'
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Jennifer Lopez ve Cem Yılmaz'ı İzlemenin Bedeli" başlıklı yazısı şöyle:

"It’s My Party turnesi kapsamında, 6 Ağustos’ta Regnum Carya Otel’de konser verecek Jennifer Lopez, Antalya’ya gelmeden hakkında yapılan haberler ilginç.

Şarkıcının menajerinin gittikleri her yerde istedikleri şartların, sadece Türkiye’den talep ediyormuş gibi sunulmasından sonra bu kez de Lopez’i izlemenin yüksek maliyeti gündem konusu.

Regnum Carya Otel’den 2 milyon TL kazanacağı, konser biletlerinin, 2 bin TL’den satılacağı yazılan şarkıcıyı dinlemenin bedeli birden tavan yaptı! Son haberlere göre Lopez’i ayakta izlemek 4 bin TL, locada seyretmek 20 bin euro yani 135 bin TL.

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Lopez’i Antalya’ya getiren Regnum Carya, G2: Zirvesi’nin yapıldığı, dünya liderlerinin ağırlandığı, Türkiye’nin en lüks ve pahalı golf otellerinden biri. Müşterilerinin çoğu yabancı zenginler… Jennifer Lopez de bir dünya starı.

Toplumun geniş bir kesimi ekonomik sıkıntı yaşarken, ‘milyoner Türkler’ arasına binlerce yeni insanın katılması şaşırtmıyor da, Jennifer Lopez konserini locadan izlemek için 135 bin TL gözden çıkaranlar mı şaşırtacak bizi?

Cem Yılmaz’ın ‘CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus’ adlı şovunun biletleri, karaborsada 4 bin TL’ye alıcı buluyorsa ve Lopez’in localarının çoğu aylar öncesinden satıldıysa, bu demektir ki, bu paraları ödeyen insanlar var ülkemizde.

Kişi, gerçek gelirini beyan edip, vergisini ödüyorsa, istediği gibi harcamakta özgürdür kârını… Buna rağmen, Lopez’i locadan izleyecek Türkler’in kimler olacağını merak etmez mi ‘yurdum insanı’?"

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Anahtar Kelimeler:
LopezcemYılmazABD
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