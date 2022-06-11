Justin Bieber'dan kötü haber!

Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini ve bu nedenle turu ertelediğini açıklamıştı. Dün akşam bir video paylaşan Bieber, hastalığı hakkında bilgi verdi.

YÜZ FELÇİ GEÇİRDİ

Hafta içindeki konserlerini iptal eden Bieber, haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı, bir de fotoğrafını ekledi. ”Gördüğünüz gibi gözümün birini kapatamıyorum. Yüzümün bir tarafıyla gülemiyorum yüzümün bir yanında felç var” ifadelerini kullanan Bieber, yüz felcinin bir virüsün neden olduğu ‘Ramsay Hunt Sendromu’ndan kaynaklandığını yazdı. Virüsün yüz ve gözündeki sinirlerini etkilemesi sonucunda yüzünde felç oluştuğunun altını çizdi.

Hayranlarından sabırlı olmalarını rica eden Bieber, onu anlayışla karşılayacaklarını umduğunu, iyileşir iyileşmez sahneye döneceğini belirterek, yüzünün düzelmesi için egzersiz yaptığını anlattı. Bieber, ”Gördüğünüz gibi ortada ciddi bir durum var. Vücudum bana tempomu biraz düşürmem gerektiğini söylüyor” dedi.

Bieber’ın daha önce lyme hastalığına yakalandığı söyleniyordu.

JUSTIN BIEBER'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.

BULGULAR

Zona (Zoster ophthalmicus ya da Zoster oticus) bulguları

Deride ağrılı veziküller

Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)

Güçlü ağrı

Ateş

Gözyaşı akması

Sensorinöral işitme sorunları

Vertigo

Bölgesel lenfadenopati