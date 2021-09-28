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Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık yer bulan Bahar Candan, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında lüks yaşantısına dair soruları yanıtladı. Kaldığı otelde "Ben 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum" diyen Candan, bu kadar parayı nasıl kazandığına dair ise "Ben euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" dedi.

28 Eylül 2021 Salı 15:26
158 Okunma
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor
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İşte Benim Stilim yarışması ile Türkiye'ye adını duyuran ve yıllar geçmesine rağmen bir şekilde gündemde kalmayı başaran Bahar Candan, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

"3 AYDA 1 TRİLYONLUK OLUYORUM"

Program sırasında lüks yaşantısından bahseden Bahar Candan, kaldığı otel hakkındaki soruyu "Ben 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum" diyerek yanıtladı.

"AYNI PARAYI HERKES HARCIYOR"

Bunun üzerine "Peki, o kadar kazanıyor musun?" diye soran Serengil ise Bahar Candan'dan "Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" cevabını aldı.

Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
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