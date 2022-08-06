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Kardashian'ın ilişkisi 9 ay sürdü

Hollywood'un gözde çiftlerinden Kim Kardashian ile Pete Davidson 9 aylık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:19
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Kardashian'ın ilişkisi 9 ay sürdü
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Kim Kardashian ile Pete Davidson’ın birlikteliği sonlandı.

Ünlü çift yoğun programları ve yoğunlukları sebebiyle ilişkilerinin yıprandığını söyleyerek 9 aylık ilişkiyi noktalama kararı aldı.

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre; Kardashian ve Davidson’ın arkadaş kalma kararı aldığı belirtildi.

Çifte yakın bir kaynak, “Birbirlerini çok seviyorlar ve çok saygı duyuyorlar fakat uzun mesafe ilişki ve zorlayıcı takvimleri bu ilişkiyi yürütmeyi çok zor kılıyor” dedi.

Kardashian birlikteliği hakkında yaptığı açıklamada, "Bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" demişti.

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