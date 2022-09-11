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Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu katıldığı yayında açıkladı. İkili birlikte yayına bağlanıp yaş farkını da ti'ye aldı. Genç kadının daha önce İşte Benim Stilim yarışmasında yer aldığı söylenirken Erbil'in sevgilisinin yaşını duyanlar kızı Yasmin Erbil'in yaşını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

11 Eylül 2022 Pazar 19:55
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Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!


Son dönemde taciz haberleriyle yeniden gündemde olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil genç aşkıyla yayına katıldı. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile birlikte, Beyaz Magazin YouTube yayınına telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulunan Erbil yine gündem oldu.

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Melike Çamlıoğlu 25 yaşında olduğunu söyledi.

Erbil yaş farkıyla ilgili sorulara "Ben hesaplamadım ne kadar var Melike?" diyerek yanıt verdi.

KIZI YASMİN ERBİL HATIRLATILDI

Yaş farkını ti'ye alan Erbil'e sosyal medyada tepki yağdı. 26 yaşındaki Yasmin Erbil'i hatırlatan kullanıcılar "Kızından bile küçük bravo" yorumlarında bulundu.

Erbil daha önce bir etkinliğe Çamlıoğlu ile katılmış ve "Stilistim her şey ondan sorulur" demişti.

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