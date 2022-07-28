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Kendisinden neredeyse 10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

İngiltere'den 31 yaşındaki Victoria, Japonya'da yaşamasına, yaşı hakkında yalan söylemesine ve zaten başka bir kadınla evli olmasına rağmen partneri Shaun'a aşık olduğunu iddia etti. Bunların hiçbirinin kendisini engellemesine izin vermeyen kadın, aşkına sahip çıkacağını söyledi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 10:23
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Kendisinden neredeyse 10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!
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31 yaşındaki Victoria, internet üzerinden tanıştığı, yaşı konusunda kendisini yanlış yönlendiren, neredeyse 10.000 kilometre ötede yaşayan ve halihazırda başka bir kadınla evli olan bir adamla nişanlı ama yaşanan hiçbir şeyin bu ilişkinin önüne geçmesine izin vermeyeceğini savunuyor.

''EŞSİZ BİRİ''

Partneri Shaun'un eşsiz olduğuna inanan ve ilişkilerine çok güvenen Victoria, Pokémon GO da dahil olmak üzere birçok ilgi alanını paylaştıklarını ve Japonya'ya taşınmaktan ve Japon kültürünü tatmaktan başka hiçbir şeyi sevemeyeceğine inandığını söyledi.

İNTERNETTE TANIŞTILAR

Japonya'yı iki kez ziyaret eden ve çok sevdiğini söyleyen Victoria, nişanlısı Shaun ile ilgili olarak "Shaun benim erkek arkadaşım, 2 yıl önce internette tanıştık. O Japonya'dan. Oldukça ilgimi çeken belirli bir Japon erkek tipi var. Giyim tarzını da oldukça beğeniyorum.'' diye anlattı.

''YALAN SÖYLEMEDİ''

Nişanlısının çok tatlı bir profil fotoğrafı olduğunu, oldukça sevimli ve genç göründüğünü ancak sonra oldukça eski bir fotoğraf olduğunu öğrendiğini söyleyen Victoria, nişanlısının 30'lu yaşlarda olduğunu sanırken 42 yaşında olduğunu öğrendi. Ancak "Shaun bana yaşı hakkında yalan söylemedi, sadece yaşını söylemedi." dedi.

Shaun'un gizemli bir adam olduğunu ve çok fazla şey anlatmadığını, sadece yeteri kadar bilgi verdiğini ve bu gizemli hali sevdiğini söyleyen Victoria, onun artık kendisi için çok önemli biri olduğunu açıkladı.

ARKADAŞI GÜVENMİYOR

Ancak arkadaşı Rosie, özellikle yaşıyla ilgili yalan söyleyip ve zaten başka biriyle evli olduğunu sakladığını öğrendikten sonra Shaun hakkında o kadar emin değil.

Rosie, Shaun'un onu pasaport için kullandığından şüphelendi ve "Onu arayan ve iyi olduğundan emin olan arkadaş olacağım ve her şey kötüye giderse 'Sana söylemiştim' demeyeceğim çünkü bu herkesin başına gelebilir." diyerek desteğini belirtti.

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