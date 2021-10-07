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Kendisini yeğeniyle aldatan karısından af diledi!

Sunuculuğunu Ece Üner'in yaptığı Susma programında yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki hikayenin bir benzeri işlenmeye başlandı. Karısının kendisini yeğeniyle aldattığını söyleyen Sedat Akbalık, canlı yayına çıkarak yardım istedi. İhanete rağmen eşini affettiğini söyleyen Sedat, canlı yayında Nesrin Hanım'dan özür diledi.

07 Ekim 2021 Perşembe 15:29
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Kendisini yeğeniyle aldatan karısından af diledi!
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Kanal D'nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı Ece Üner İle Susma programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söyledi.

"KARIM BENİ YEĞENİMLE ALDATTI"

Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi. Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

"SEDAT VE MURAT, KIZIMIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYOR"

Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu. Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.

KARISIYLA BARIŞMAK İSTEDİ

Tüm yaşananlara rağmen eşiyle barışmak isteyen Sedat Akbalık, "Eşim bana bu olayı anlattı. Ben onu bağrıma basacağım. İki çocuğumuz var boyunları bükük kalmasın. Yaşanan yaşandı, bizim iki çocuğumuz var. Nesrin Hanım ise yaşanan olaylardan dolayı ailesiyle birlikte rezil olduğunu belirterek eşiyle barışmak istemediğini söyledi. Boşanmak isteyen Nesrin, eşinin kendisine uzattığı çiçekleri de almadı.

AŞK-I MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır.

Anahtar Kelimeler:
Aşkı Memnu
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