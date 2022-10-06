Kerimcan Durmaz'dan bomba hamle!

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 6 süren evlilikleri geçtiğimiz günlerde noktalanmıştı. Bir yıl aşk yaşayan ve nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler çift, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

İkilinin ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk iddia Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye psikolojik baskı uyguladığı yönündeydi. İkinci iddia ise Hadise'nin, Murda ile çektiği klip nedeniyle Mehmet Dinçerler'in kıskançlık kriziydi.

BOŞANIR BOŞANMAZ TAKİBE ALDI!

Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabını kapatan Mehmet Dinçerler birkaç gün sonra Instagram hesabını tekrar açtı. Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın birlikte çekilen görüntüleri çok konuşulmuş ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Birbirini takipten çıkan ikili boşanmanın ardından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

EVLENİNCE TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

Kerimcan Durmaz yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'i Hadise ile evlendikten sonra takipten çıkarmıştı.