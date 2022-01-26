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Kerimcan Durmaz iç çamaşırlarıyla karda poz verdi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, karda iç çamaşırıyla poz verdi. Yakın arkadaşlarıyla yarı çıplak şekilde karda poz veren Kerimcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:30
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Kerimcan Durmaz iç çamaşırlarıyla karda poz verdi
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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde karın üzerinde bikinili pozlar verdi. Modelin pozlarından sonra birçok ünlü isim de karın üzerinde yarı çıplak pozlar vermeye başladı. Bu isimlere sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz da uydu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşları Hakan Ürkmez ve Samet Liçina ile karın üzerinde yarı çıplak pozlar verdi.


Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Kerimcan karın üzerinde verdiği pozları "Dışarısı çok soğuk ama en sıcak biziz" notuyla paylaştı. Durmaz'ın kısa sürede 100 binden fazla beğeni alırken yorumlara da alev emojileri yağdı.

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