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“Kıbrıs Zafere Doğru” Dizisi Ekim’de İzleyicileriyle Buluşuyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Kıbrıs Zafere Doğru"dizisi, yeni sezonda, Ekim ayında izleyicileriyle buluşacak.

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:37
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“Kıbrıs Zafere Doğru” Dizisi Ekim’de İzleyicileriyle Buluşuyor
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İkinci sezon ilk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezonunda, tarihi "Erenköy Direnişi" ekranlara gelecek.

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan dizi, Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı dizide, yeni sezonda ayrıca oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil" karakteriyle, Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Zafere Doğru
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