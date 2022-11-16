Kıvanç Tatlıtuğ: "Ailece... "



Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Tatlıtuğ, Beren Saat ile Amerika'da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılınca, "Amerika bitti, döndük. Çok güzel geçti. Harika bir film çektik. Filmin gecesine maalesef katılamadım. Biz ailecek corona olduk ama çok şükür, çocuğumuzla beraber iyileştik. Şimdi herkes iyi" ifadelerini kullandı.

Aşk-ı Memnu'nun ardından Saat ile kamera karşısına geçtiği hatırlatılan Tatlıtuğ, "Çok keyifliydi. Beren ile çalışmak çok konforluydu. Su gibi akıp, geçti. Yurtdışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı. Çok güzel bir iş oldu" dedi.

"BANA BENZİYOR SARIŞIN, RENKLİ GÖZLÜ"

Ünlü oyuncuya, Dizer'in, oğlunu kendisine benzettiği hatırlatıldı. Tatlıtuğ, "Evet, benziyor. Sarışın, renkli gözlü, şimdilik. Çok çabuk büyüyorlar. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.



"Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna yanıt veren Tatlıtuğ, "Çok keyifli arkadaşlar. Çok şey değişti hayatımda. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor..." açıklamasını yaptı.