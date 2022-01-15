Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Flaş Haber
YSK, yurttaşları uyardı
Kapat

Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen cipteki Yasemin ve Leyla Ilıcalı yara almadan kurtuldu. Acun Ilıcalı’nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın içinde bulunduğu lüks cip kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 15:39
567 Okunma
Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi
banner108

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı 34 Z 1... plakalı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu?
Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu?
MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu!
MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu!
İşte Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri
İşte Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim