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Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son hali inanılmaz!

90'lı yılların son döneminde acıklı hikayesi ile ekran başına kilitleyen 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu son haliyle gündemde.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:48
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Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son hali inanılmaz!

İlk olarak 1992 yapımı olan Mum Kokulu Kadınlar filminde Fatma karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nur Kulakoğlu, Küçük Besleme dizisi ile adından söz ettirdi.

Evin hanımından türlü işkenceler gören Bilge, kısacık biçimsiz kesilen saçlarıyla hafızalara kazındı.

Bige'yi canlandıran Nur Kulakoğlu'nun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nur Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Evli olan Kulakoğlu şimdi Batman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

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