Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor

Kurtlar Vadisi'ni özleyenler için aynı yapımcıdan benzer bir dizi geliyor. Kurtlar Vadisi'nin hem yönetmenlerinden biri hem de yapımcısı olan Osman Sınav ve ekibi o dönem çok büyük bir işe imza atmış ve arkalarında Kurtlar Vadisi fanatiği bir kitle bırakmıştı. Bu kitle, Kurtlar Vadisi'ni hala unutabilmiş değil.

BAŞROLDE CİHAN ÜNAL

Osman Sınav'ın yapımcılığında ve M. Çağatay Tosun'un yönetmenliğinde çekilecek Yalnız Kurt'ta pek çok ünlü oyuncu da bir araya geldi. Usta oyuncu Cihan Ünal ile genç yeteneklerden Hasan Denizyaran daha önce netleşen isimler oldu. Etkileyici oyuncuların yer aldığı kadroda; Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Polat Bilgin, Deniz Evin ve Murat Han bir araya geldi.Kurtlar Vadisi, ilk kez 2003 yılında yayınlandığında tüm Türkiye'de büyük olay yaratmıştı. Birçok ilki barındıran dizi dört sezondan oluşmuş, filmleri de çekilmişti. Kurtlar Vadisi 2005 yılında sona erdi. Ancak izleri hiç silinmedi.

YALNIZ KURT'UN KONUSU

Yalnız Kurt dizisi Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek. Dizide günümüz dünyasının perde arkasındaki birçok oyunun detayları da yer alacak. Ülke sınırlarını değiştirmek, ülkeleri parçalamak, hükümetlere darbe yapmak, kukla yönetimler kurmak, ekonomik sorunlar çıkartmak, etkin ayrımcılık ile insanları birbirine düşman etmek, terör örgütleri ve cemaatler vasıtasıyla da bir ülkeyi karıştırmak için yapılan tüm küresel planlar Yalnız Kurt dizisinin konusunu oluşturacak.