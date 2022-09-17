Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi!

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak Türkiye'de tanınan Erhan Ufak Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...

17 Eylül 2022 Cumartesi 12:17
53 Okunma
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi!


Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak tanınan Erhan Ufak dizi sonrası başka teklifleri kabul etmedi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı. İstanbul'da da gayrimenkul şirketi olan oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla dikkat çekti.
rnrh

Mutlu bir evliliği olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.
üdtard

Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

rn87

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber!
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber!
Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu!
Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu!
Taner Ölmez'in eşi bakın kim çıktı!
Taner Ölmez'in eşi bakın kim çıktı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim