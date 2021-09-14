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Madonna'nın kızı Lourdes Leon Met Gala'da koltuk altı kıllarını sergiledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın kızı Lourdes Leon Met Gala'da yine garip hareketleriyle olay oldu. Koltuk altı kıllarıyla sürekli gündeme gelen Leon kırmızı halıda da uzattığı kıllarını gösterdi.

14 Eylül 2021 Salı 10:38
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Madonna'nın kızı Lourdes Leon Met Gala'da koltuk altı kıllarını sergiledi

"Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Met Gala'da boy gösterdi. Leon pembe tercihiyle dikkat çekerken gecede Irina Shayk ile samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

Lourdes Leon uzun süredir epilasyon yaptırmamasıyla gündeme geliyor. Genç kızın bu alışkanlığını sürdürdüğü de zaman zaman pozlarında ortaya çıkıyor. Madonna'nın kızı son olarak Met Gala'da da koltuk altı kıllarını göstererek dikkat çekti.

Neden böyle bir hareket yaptığı bilinmezken poz verirken uzattığı kılları göstermesi bazı takipçiler tarafından iğrenç bulundu. Bazı takipçiler ise bu kararın kendisine ait olduğunu ve kimseyi ilgilendirmediği düşünerek Leon'u savundu.

Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi.

Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.


 

Anahtar Kelimeler:
MadonnaLourdes Leon Met GalaKoltuk Altı Kılları
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