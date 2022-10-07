MasterChef Gamze’ye sabotaj suçlaması!

MasterChef eleme adaylarından biri olan Gamze, dün akşam ekrana gelen bölümde dokunulmazlık yarışında yapılan yemeklerden hiçbirini üstlenmedi. Yarışın kaybedilmesinin ardından Şule, “Gamze abla gerçekten sana çok sinirliyim. Konuşursam çok kötü olacak. Sen son dış çekime gidene kadar diyorsun ki, Ben bugün reçete almayacağım potadayım.” dedi. Barış bu açıklamanın ardından, “Bu lafın üstüne söyleyecek bir söz yok” açıklamasını yaptı.

Daha sonra oylama sırasında bu açıklama yeniden gündeme getirildi. Barış, “Gamze abla gibi bir insanın pilavı yapmaması beni hem çok üzdü hem de kırdı. Ben kendime güvenmedim dedi ama ben kesinlikle inanmıyorum. Ben Gamze ablanın dün potaya gittiği için yemek almak istemediğini düşünüyorum.” dedi.

"BEN REÇETE ALMAYACAĞIM DEDİM"

Gamze, “Böyle düşünmüyorum. Az önce arkada da konuştuk arkadaşlarla. Ben burdan gittiğimde o sinirle, ‘Ben reçete almayacağım. hatta bildiğin şeyleri de paylaşmayacağım. Çünkü emekler göz ardı ediliyor’ dedim evde.Daha sonra arkadaşımızın biri bunu arkada dile getirdiği için Barış biraz daha kinlendi. Ben böyle düşünmüş olsaydım o tarta da yardım etmezdim. Son üç dakika kala tartı tamamladım. O sinirle söylediğim şeyler için beni itham ediyor ama ben öyle davranmadım.’ yanıtını verdi.

Barış ise, ‘Abla bugün reçete almadın. Demek ki dediğinden pişman olmamışsın.’ dedi.

Daha sonra Şule, “Dün akşamkini sinirle söyledi tamam. Ama bugün yine arabada ben bugün reçete almayacağım. Bunu duyanlar da var” dedi. Şeflerin söz verdiği Serpilay ve Fatma Nur da Şule’yi doğruladı.

Gamze, ‘Buranın dışında söylediğim şeylerle kimse beni yargılayamaz bu bir. Ayrıca benim emeğim göz ardı ediliyorsa ben de kendime bir strateji belirlemek zorundayım. Ama ben bu önlüğü giyip tezgaha geçtiğim zaman üstüme düşen görevimi de yaparım.’ dedi.