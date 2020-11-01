MasterChef Tanya Elendi

MasterChef elenen isim belli oldu. Toprak ana yemeğinin kazananı açıklandı.
MasterChef'te elenen isim Tanya oldu...
MasterChef kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı, yarışmanın hayranları tarafından araştırılıyor. 11.haftanın elemesinin yapılacağı yarışmada üç isim ön elemeden geçerken ikinci turda 3 isim son 11'e kalmak için mücadele ettiler. En güzel yemeği şeflerin karşısına çıkarmak için uğraşan Tanya, Furkan ve Uğur ikinci turda kazanmak için ter döktüler.
MasterChef elenen isim belli oldu. Toprak ana yemeğinin kazananı açıklandı.
MasterChef'te elenen isim Tanya oldu...