MasterChef Tanya Elendi

MasterChef kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı, yarışmanın hayranları tarafından araştırılıyor. 11.haftanın elemesinin yapılacağı yarışmada üç isim ön elemeden geçerken ikinci turda 3 isim son 11'e kalmak için mücadele ettiler. En güzel yemeği şeflerin karşısına çıkarmak için uğraşan Tanya, Furkan ve Uğur ikinci turda kazanmak için ter döktüler.