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MasterChef Tanya Elendi

MasterChef kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı, yarışmanın hayranları tarafından araştırılıyor. 11.haftanın elemesinin yapılacağı yarışmada üç isim ön elemeden geçerken ikinci turda 3 isim son 11'e kalmak için mücadele ettiler. En güzel yemeği şeflerin karşısına çıkarmak için uğraşan Tanya, Furkan ve Uğur ikinci turda kazanmak için ter döktüler.

01 Kasım 2020 Pazar 22:54
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MasterChef Tanya Elendi

MasterChef elenen isim belli oldu. Toprak ana yemeğinin kazananı açıklandı.

MasterChef'te elenen isim Tanya oldu...

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