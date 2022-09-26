Masterchef'ten kim elendi?

TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de, bu yılın beşinci eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacıdan biri bu akşam elendi. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları heyecana boğuldu. Kırmızı takımda eleme heyecanı arttı. Dün akşam gerçekleşen eleme gecesinde ilk etapta şefler tarafından belirlenen ürünle en iyi tabağı hazırlayan 3 isim yarışmaya devam etti. Şeflerin kriterlerinden geçer not alamayan 3 isim ise elenmemek için yaratıcılık oyunu oynadı. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 25 Eylül 2022 Masterchef Türkiye’de kim gitti sorusunun yanıtı!