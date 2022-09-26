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Masterchef'ten kim elendi?

TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de, bu yılın beşinci eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacıdan biri bu akşam elendi. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları heyecana boğuldu. Kırmızı takımda eleme heyecanı arttı. Dün akşam gerçekleşen eleme gecesinde ilk etapta şefler tarafından belirlenen ürünle en iyi tabağı hazırlayan 3 isim yarışmaya devam etti. Şeflerin kriterlerinden geçer not alamayan 3 isim ise elenmemek için yaratıcılık oyunu oynadı. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 25 Eylül 2022 Masterchef Türkiye’de kim gitti sorusunun yanıtı!

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:46
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Masterchef'ten kim elendi?



Masterchef’e veda eden beşinci yarışmacı dün akşam belli oldu.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef’te yarışmaya bir kişi veda etti.

Yarışmanın müdavimleri ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorgulatmasını yapıyor.

Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte, 25 Eylül 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye Yaşananlar!

Masterchef’te kim kazandı, kim elendi?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. 

Görkem, Fatma Nur ve Vural eleme potasında son üçe kaldı.

Üç yarışmacıdan birisi dün akşamelendi.

Yarışmaya Vural veda etti. 

Son 2'ye kalan Görkem, ''Çok yol var. Önümüze bakacağız ve şampiyonluğa ilerleyeceğim.'' dedi.

Görkem bu hafta potadan son kurtulan isim oldu.

Vural, ''Hep savaştım. Diyecek bir şey yok. Olmadı. Gülerek geldim, gülerek gitmek istiyorum. Çok çabaladım, gerçekten çabaladım. Size kötü tabaklar sunduğum için özür dilerim.'' dedi.

Son Güncelleme: 26.09.2022 10:53
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