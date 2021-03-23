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Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum

Uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "'16 şişe serum alıyorum' dedi.

23 Mart 2021 Salı 17:49
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Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor.

Uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilen Erbil, rutin tedavisi için yine hastaneye yatırıldı.

Tedavisi öncesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve "Ben yine hastanedeyim" diyen Erbil, "Çok tanıdık bir ortam. Corona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan 'Abla' diyorum" ifadelerini kullandı.

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