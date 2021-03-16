Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.

16 Mart 2021 Salı 21:26
453 Okunma
Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

ERBİL'İN KEYFİ YERİNDE 

Oyuncu Sera Tokdemir, Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

Ünlü şovmen, meslektaşı Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme; "Oh afiyet olsun, sağlık olsun", "Ekranlarda görmek dileğiyle sizi seviyoruz", "Ömrünüz uzun olsun", "abi afiyet bal şeker olsun. Çok seviliyorsun", "Arada böyle gönderiler paylaş, merakta bırakma biz sevenlerini" gibi yorumlar yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan iddialara yanıt
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan iddialara yanıt
Susan Sarandon sevgili kriterini açıkladı: Aşı yaptırmış olması
Susan Sarandon sevgili kriterini açıkladı: Aşı yaptırmış olması
Ödül gecesinde çıplak protesto
Ödül gecesinde çıplak protesto
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim