Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

ERBİL'İN KEYFİ YERİNDE

Oyuncu Sera Tokdemir, Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

Ünlü şovmen, meslektaşı Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme; "Oh afiyet olsun, sağlık olsun", "Ekranlarda görmek dileğiyle sizi seviyoruz", "Ömrünüz uzun olsun", "abi afiyet bal şeker olsun. Çok seviliyorsun", "Arada böyle gönderiler paylaş, merakta bırakma biz sevenlerini" gibi yorumlar yaptı.