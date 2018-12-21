Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından sık sık detaylı bilgiler veren kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin son durumuyla ilgili ilk açıklamayı açıklamayı yaptı. Abisinin yavaş yavaş iyileşmeye başladığını belirten Erbil: “Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık.
Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Normal odaya çıkışı yakın zamanda olabilir. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için enfeksiyondan korumak gerekiyor. Yani ameliyat olan bir hastanın ziyarete gelinmesi gibi bir duruma doktorları müsaade etmeyecektir. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. (Sözcü)