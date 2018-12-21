Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
banner40

Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi!

Evinin banyosunda düşerek ağır yaralanan ve 63 gündür yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi.

21 Aralık 2018 Cuma 13:12
Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından sık sık detaylı bilgiler veren kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin son durumuyla ilgili ilk açıklamayı açıklamayı yaptı. Abisinin yavaş yavaş iyileşmeye başladığını belirten Erbil: “Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık.

banner41
Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey. Başımıza bu tarz şeyler geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsü ile hareket ederiz, daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü için de zamana ihtiyacı var. Bugünlere geldik bence hepsi hallolacak inşallah. Yakında normal odaya çıkabilir.

Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Normal odaya çıkışı yakın zamanda olabilir. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için enfeksiyondan korumak gerekiyor. Yani ameliyat olan bir hastanın ziyarete gelinmesi gibi bir duruma doktorları müsaade etmeyecektir. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. (Sözcü)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilYoğun BakımSağlık DurumuHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşen Gruda hastaneye kaldırıldı!
Ayşen Gruda hastaneye kaldırıldı!
Ünlü yıldızdan şok eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şok eden itiraf!
Cihan Ünal KKTC'de hastahaneye kaldırıldı
Cihan Ünal KKTC'de hastahaneye kaldırıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim