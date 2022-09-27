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Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti!

İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesi ile ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde sürüyor. İran'daki kadınların protestolarına ünlü şarkıcı Melek Mosso da destek verdi. Harbiye'de konser veren Melek Mosso, protesto eylemi yapan kadınların yanında olduğunu belirterek sahnede saçlarını kesti.

27 Eylül 2022 Salı 11:44
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Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti!



İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolarda, eylemlerin sembol ismi haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Erkek, kadın demeden milyonlarca insanın sokaklara İran'da polis ile halk karşı karşıya gelirken, protestolara destek vermek isteyen binlerce kadın da başörtülerini atıp saçlarını kesmişlerdi.

SAHNEDE SAÇLARINI KESTİ

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geldi. "Bu gece tüm kadınlar adına söylüyorum şarkılarımı" diyen Mosso, İranlı kadınlara destek olmak adına sahnede saçlarını kesti.

Sahnede saçlarını keserek İran halkının yanında olduğunu ifade eden Mosso'nun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
mosso

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