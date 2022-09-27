Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti!

İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesi ile ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde sürüyor. İran'daki kadınların protestolarına ünlü şarkıcı Melek Mosso da destek verdi. Harbiye'de konser veren Melek Mosso, protesto eylemi yapan kadınların yanında olduğunu belirterek sahnede saçlarını kesti.