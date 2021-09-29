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Merve Dizdar evleniyor!

Masumlar Apartmanı, dün akşam 40. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bu bölümüne Esat (Uğur Uzunel) ve Gülben'in (Merve Dizdar) evlilik kararı alması damga vurdu. İşte detaylar...

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:46
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Merve Dizdar evleniyor!
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Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben ve Esat sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Ayrılmak üzere olan Gülben ve Esat, apartmanın çatısında buluştu. Gözyaşlarına boğulan ikiliden sürpriz hamle ise Gülben'den geldi.

Gülben, "Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" sözleri Esat'ı mutluluktan havaya uçurdu. Esat ve Gülben'in evlilik kararı aldığı sahne sosyal medyada da gündem oldu.

Merve Dizdar evleniyor! İşte müstakbel eşi

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 28 Eylül Salı akşamı 40. bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurdu.

Masumlar Apartmanı'nın sevenleri, "Gülben ve Esat çok yakışıyor. Gerçek hayatta evlilik olur mu acaba?" diye sormayı da ihmal etmedi.

Merve Dizdar evleniyor! İşte müstakbel eşi

Merve Dizdar, Haziran ayında meslektaşı Gürhan Altundaşar'dan boşanmıştı.

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir araya gelerek kafaları karıştırmıştı.

Merve Dizdar evleniyor! İşte müstakbel eşi

Anahtar Kelimeler:
Merve DizdarUğur Uzunel
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