Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi

Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey, yoğun konser maratonunu 4 Ağustos tarihinde Kuruçeşme'de sahneye çıkarak sonlandırmıştı.

Doğum için gün sayan ünlü isim, dün yaptığı paylaşımla takipçileriyle dertleşti. Oğlunu birkaç gün içinde kucağına alacağını müjdeleyen 34 yaşındaki ünlü isim, sevenlerinden dua istedi.

İkinci çocuğuna hamile olan Özbey, geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta sahne almış ve konserde; "Ben bugün buraya oğlum ile geldim. Kızımı evde bıraktım bu gece ki, alkışlar oğluma gelsin" ifadelerini kullanmıştı.