Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi

Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey, yoğun konser maratonunu 4 Ağustos tarihinde Kuruçeşme'de sahneye çıkarak sonlandırmıştı.

15 Eylül 2022 Perşembe 22:16
61 Okunma
Merve Özbey, sevenlerinden dua istedi


Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey, yoğun konser maratonunu 4 Ağustos tarihinde Kuruçeşme'de sahneye çıkarak sonlandırmıştı.

 Doğum için gün sayan ünlü isim, dün yaptığı paylaşımla takipçileriyle dertleşti. Oğlunu birkaç gün içinde kucağına alacağını müjdeleyen 34 yaşındaki ünlü isim, sevenlerinden dua istedi.

İkinci çocuğuna hamile olan Özbey, geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta sahne almış ve konserde; "Ben bugün buraya oğlum ile geldim. Kızımı evde bıraktım bu gece ki, alkışlar oğluma gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Merve ÖzbeyAnneHamile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i evlendi
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i evlendi
Fatih Terim: Belgeseli eşimle izleyip ağladık
Fatih Terim: Belgeseli eşimle izleyip ağladık
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo öpüşmeye doyamadı!
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo öpüşmeye doyamadı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim