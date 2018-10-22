Michelle Heaton’ın elbisesi katıldığı davette patladı

Ünlü şarkıcı ve TV yıldızı Michelle Heaton, geçtiğimiz akşam Londra’da yardım amacıyla düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği Float Like A Butterfly balosuna katıldı. Davete giderken uçuk pembe bir elbise giyen Heaton bir ara makyajını tazelemek için tuvalete gitti ve ne olduysa o anda oldu.

Michelle Heaton

Bir anda elbisesinin fermuarı patlayan Michelle Heaton ne yapacağını şaşırdı ama neyse ki yanında yedek bir kıyafeti vardı. O anda yanında bulunan arkadaşının yardımıyla başına gelenleri cep telefonuna kaydeden Heaton, sonrasında ise bunları sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü şarkıcı, patlayan fermuarını sosyal medyada paylaştı.

“Tuvalete gidersiniz, kapıyı kapatırsınız… Sürpriz! Açıl susam açıl!” şeklinde bir not yazan Heaton gecenin geri kalanına kırmızı bir elbiseyle devam etti.

Heaton geceye kırmızı yedek elbisesi ile devam etti.