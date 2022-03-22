Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölümü şüpheli bulundu!

Murat Göğebakan'ın 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez'in ölümü gündemdeydi. Göğebakan, kanseri yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı. 51 yaşındaki Bekmez kendi halinde bir hayat sürerken evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümü sonrası soruşturma açıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.