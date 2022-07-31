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Neye uğradığını şaşırdı! Konseri kesip isyan etti

31 Temmuz 2022 Pazar 14:16
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Neye uğradığını şaşırdı! Konseri kesip isyan etti
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Ece Seçkin konser verdiği sırada şoke eden bir olay yaşadı. Boynuna telefon fırlatılan Seçkin konseri durdurarak isyan etti. Ece Seçkin daha sonra boynunun morarmış halini de paylaşarak "Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı" dedi.

Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin sahnede şoke eden bir olay yaşayarak çileden çıktı. Ece Seçkin konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor? Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane TikTok videosu için" diyerek isyan etti.

"GERÇEKTEN BERBAT BİR AKIM"

Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz.

Ama hiç kimse sizin 1o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.

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