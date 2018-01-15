Nilüfer: "Kıbrıs’ı çok seviyorum"

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Nilüfer önceki akşam Girne’de hizmet veren Merit Crystal Cove Hotel’de sahne aldı.

Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu salona alkışlar arasında giren Nilüfer, konuklarını selamlayarak performansına başladı. Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten Nilüfer, “Kıbrıs’a yerleşebilirim. Bunu düşünüyorum. İstanbul’da hava çok soğuk. Buraya geldim, havaya bayıldım’ dedi. Kendisi için özel olarak kurulan sahneyi de çok beğendiğini belirten Nilüfer, ‘’Kıbrıs’ta ilk defa podyumlu bir sahne gördüm. Bana, eski gazinoları hatırlattı. Muhteşem bir gece geçireceğiz. Lütfen sizler de bana eşlik edin’’ diyerek performansına başladı.

Kayahan’ı andı

“Muhteşem bir adamı çok erken kaybettik. Şarkıları yaparken en çok istediği şey sizler tarafından beğenilmesiydi’” diyerek Kayahan’ın parçalarına ağırlık veren Nilüfer, alkışlar üzerine, “Bilmiyorum bizi görüyor mu, duyuyor mu? Ama bütün alkışlarınız o’na gitsin” dedi. Sevilen şarkılarıyla nostaljik bir yolculuk yaşatan Nilüfer, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirterek konuklarına teşekkür etti