Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115123
ALTIN
162.058
DOLAR
3.7574
STERLİN
5.1570
EURO
4.5921
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Nilüfer: "Kıbrıs’ı çok seviyorum"

Duayen sanatçı Nilüfer Girne’de sahne aldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:51
Nilüfer: "Kıbrıs’ı çok seviyorum"
banner10

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Nilüfer önceki akşam Girne’de hizmet veren Merit Crystal Cove Hotel’de sahne aldı.

Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu salona alkışlar arasında giren Nilüfer, konuklarını selamlayarak performansına başladı. Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten Nilüfer, “Kıbrıs’a yerleşebilirim. Bunu düşünüyorum. İstanbul’da hava çok soğuk. Buraya geldim, havaya bayıldım’ dedi. Kendisi için özel olarak kurulan sahneyi de çok beğendiğini belirten Nilüfer, ‘’Kıbrıs’ta ilk defa podyumlu bir sahne gördüm. Bana, eski gazinoları hatırlattı. Muhteşem bir gece geçireceğiz. Lütfen sizler de bana eşlik edin’’ diyerek performansına başladı.

Kayahan’ı andı

“Muhteşem bir adamı çok erken kaybettik. Şarkıları yaparken en çok istediği şey sizler tarafından beğenilmesiydi’” diyerek Kayahan’ın parçalarına ağırlık veren Nilüfer, alkışlar üzerine, “Bilmiyorum bizi görüyor mu, duyuyor mu? Ama bütün alkışlarınız o’na gitsin” dedi. Sevilen şarkılarıyla nostaljik bir yolculuk yaşatan Nilüfer, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirterek konuklarına teşekkür etti

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lütfiye Özipek’ten muhteşem bir performans daha
Lütfiye Özipek’ten muhteşem bir performans daha
İsrail'den iyi ilişki vurgusu
İsrail'den iyi ilişki vurgusu
Youtuber Orkun Işıtmak video çekerken saldırıya uğradı
Youtuber Orkun Işıtmak video çekerken saldırıya uğradı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim