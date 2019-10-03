Nur Fettahoğlu klozetten paylaştı

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu tuvalette verdiği pozla sosyal medya akımına dahil oldu. Fettahoğlu'nun bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri beğenmediklerini yorumlarıyla belli etti.

"BEKLEMEK İÇİN ÇOK DOĞRU BİR YER"

1,4 milyon takipçi sayısı olan Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Nur Fettahoğlu paylaşıma, "Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer" notunu ekledi.

Fettahoğlu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Namus bekçileri gelmeden beğenin" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Ne gerek var böyle bir fotoğrafa" ifadelerini kullandı.