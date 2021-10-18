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Nusret sabah, öğle, akşam steak yiyormuş!

Britanya’nın başkenti Londra’da yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla sık sık ülkede gündem olan Nusret Gökçe bu kez ilginç beslenme şekliyle konuşuluyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:45
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Nusret sabah, öğle, akşam steak yiyormuş!
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Et tuzlama hareketi sayesinde ‘Salt Bae’ lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret’n Knightsbridge’deki Park Tower otelde bulunan restoranı geçen ay açılış yapmıştı.

Restorana gidip yemek yiyen sosyal medya kullanıclarının paylaştığı hesap fotoğrafları, Nusret’in Türkiye’deki restoranına uçakla gelip yemek Londra’dakinden daha ucuza geleceği ya da tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğu gibi yorumlara neden olmuştu.

Günlük diyeti ve spor alışkanlıkları hakkında Sun’a konuşan Nusret egzersiz yapmadan önce iki bardak oda sıcaklığında su içip dört adet kayısı yediğini söyledi. Nuret ardından cappucinosunu yudumlalayıp kahvaltıya geçiyor: 250 gram steak, nohut, mercimek, fasulye ve siyah pirinç eşliğinde…

Öğle yemeğinde ise yine 250 gram steak bu kez haşlanmış sebzeler eşliğinde… Akşamüstü atıştırması olarak da single espresso ve pekmezli yoğurt.

Akşam yemeğinde yine steak ancak bu kez gramajı belirtilmemiş. Eşlikçisi ise pancar salatası.

Akşam 9’dan sonra ise sadece ve sadece su!

Günlük programını anlatırken “Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın her zaman spor yapabilirsiniz. Bunun mazereti yok” diyen Nusret insanlara yaratıcı olmasını önerdi: “Taş kullanın, lastik ip kullanınıni her ekipman işinizi görür. Güne egzersizle başlamak önemli. Oksijen damalarınızda dolaşsın.”

Sadece dört saatlik uykuyla mükemmel bir şekilde çalışabilme yeteneğini diyetine ve egzersize bağlıyan Nusret hiçbir zaman yorgun hissetmediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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