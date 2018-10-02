O Ses Türkiye jürisine dudak uçuklatan ücret!

Ekonomide doların Türk Lirası'na karşı artışı nedeniyle yaşanan olumsuz durum, Acun Ilıcalı'yı etkilememiş görünüyor.

Geçen günlerde sekizinci sezon çekimlerine başlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında, Gökhan Özoğuz'un koltuğuna Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe'nin koltuğuna ise Seda Sayan oturdu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, önemli reyting başarısı elde eden 'O Ses Türkiye' ile ilgili flaş bir karar aldı.

Acun Ilıcalı'nın, 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyelerine zam yaptığı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı, geçen yıl jüri üyelerine bölüm başı 60 bin lira veriyordu.

Acun Ilıcalı'nın, yeni sezon öncesi bölüm başı fiyatını 70 bin liraya çıkardığı iddia edildi.

Bu sezon jüri koltuğunda oturacak olan Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz bölüm başı 70 bin lira alacak.

Beyazıt Öztürk'ün ise diğer jürilerden farklı olarak 90 bin lira alacağı öğrenildi.