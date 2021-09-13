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Olumsuz eleştirilere sert cevap verdi

‘Thatgirlsare’ ismindeki TikTok kullanıcısı Sare, çocukluk dönemlerinde konulan polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi ile yüzünde ve vücudunda aşırı kıllanma sorunuyla mücadele ediyordu. Bu hastalığı nedeniyle öz güven problemi yaşadığı ifade eden Sare, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:04
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Olumsuz eleştirilere sert cevap verdi

Hormonal bir bozukluk olan polikistik over sendromu (PCOS) ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra Sare, vücut pozitifliğini destekleyen videolara paylaşmaya başladı. Çocukluk döneminde bu hastalık nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını itiraf eden Sare, “Kendimi kabul ettim ve mutluyum. Bu durumun beni çirkin yapmadığını biliyorum. Aksine kendimi güzel ve çekici hissediyorum” dedi.

İlk kez 18 yaşında psikolojik terapi aldığını söyleyen Sare, sosyal medya paylaşımlarından sonra olumsuz eleştirilerin yoğunlaştığını itiraf etti. Özellikle “erkek gibi görünüyorsun” yorumunun çok yapıldığını belirten Sare, çoğu kadının yaşadığı bu hormonal hastalık konusunda kendi deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Üstelik kadınların kendi bedenlerini sevmesi konusunda çalışmalarına devam edeceğini de söylüyor.

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