Olumsuz eleştirilere sert cevap verdi

Hormonal bir bozukluk olan polikistik over sendromu (PCOS) ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra Sare, vücut pozitifliğini destekleyen videolara paylaşmaya başladı. Çocukluk döneminde bu hastalık nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını itiraf eden Sare, “Kendimi kabul ettim ve mutluyum. Bu durumun beni çirkin yapmadığını biliyorum. Aksine kendimi güzel ve çekici hissediyorum” dedi.

İlk kez 18 yaşında psikolojik terapi aldığını söyleyen Sare, sosyal medya paylaşımlarından sonra olumsuz eleştirilerin yoğunlaştığını itiraf etti. Özellikle “erkek gibi görünüyorsun” yorumunun çok yapıldığını belirten Sare, çoğu kadının yaşadığı bu hormonal hastalık konusunda kendi deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Üstelik kadınların kendi bedenlerini sevmesi konusunda çalışmalarına devam edeceğini de söylüyor.